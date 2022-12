📷 Straffe beelden van Ronaldo: fotografen willen hem massaal als bankzitter vastleggen, na match alleen op de wereld

Nuja, alles. Er was uiteraard ook die hattrick van zijn vervanger Gonçalo Ramos, maar dat heeft dan ook weer een impact op CR7. Voor aanvang van de achtste finale was het al duidelijk wat een groot item het was, die verwijzing naar de bank van Ronaldo. Wanneer iedereen rechtstond voor het volkslied, stond een legioen fotografen klaar om dé foto van de Portugese ster als bankzitter te nemen.

Neen, de spelers die wél op het veld stonden konden op dat moment niet veel belangstelling rekenen. Hoe de wedstrijd zelf verliep, is inmiddels wel gekend. Na afloop van het laatste fluitsignaal ging invaller Ronaldo de Portugese fans groeten. De overwinning echt meevieren, deed hij evenwel niet.

Wanneer de ploegmaats dat aan het doen waren, stapte Ronaldo moederziel alleen van het veld. Eén van de grootste voetballers uit de geschiedenis even alleen op de wereld.

You know what I find disappointing? Seen headlines saying Cristiano Ronaldo walked off last night without acknowledging the Portugal fans which is not true. He didn’t celebrate with the rest of the players as he didn’t want to take their glory. He is for me a 🐐 pic.twitter.com/TlRgy3lEZn