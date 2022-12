Van Gaal en de Nederlandse pers, geen match meer: "Verdorie, nu heb ik jou weeral te lang geantwoord"

Persconferenties met Louis van Gaal zijn nooit saai. Zeker gezien zijn verhouding met de Nederlandse pers. De bondscoach van Oranje is de vervelende en steeds weerkerende vragen beu en dat liet hij gisteren ook duidelijk merken.

Vooral over het spel van Nederland. Gisteren kwam er een vraag of hij niet blijer was als coach toen hij Ajax liet spelen zodat heel de wereld ervan genoot in plaats van zo verdedigend als hij Nederland laat spelen tegenwoordig. “Ik krijg iedere keer dezelfde vraag van jou. Maar jij begrijpt niet dat het voetbal evolueert en dat het veel moeilijker is dan twintig jaar geleden om zo aanvallend te voetballen zoals ik dat bij Ajax deed", reageerde hij.

"Als jij dat niet ziet of begrijpt, dan kan ik me moeilijk voorstellen dat jij begrijpt dat het nu zo moet gaan. Toen ik in 2014 zo begon te spelen, kreeg ik ook veel kritiek. Nu speelt de halve wereld zo. Compact verdedigen is makkelijker dan aan te vallen. Maar ja, als je steeds met dezelfde vraag komt... Ik ben er nu op ingegaan, maar jij moet het ook zelf leren zien. Ik heb al gezegd dat Brazilië bijna hetzelfde doet als het Nederlands elftal. Maar zij hebben geweldige technische spelers. Ze hebben ook al matige wedstrijden gespeeld, hoor.... Verdorie, ik heb jou weer te lang geantwoord.”