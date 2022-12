Vincent Kompany reageert verrassend op vraag of hij bondscoach wil worden

Na het vertrek van Roberto Martinez bij de Rode Duivels moet de voetbalbond op zoek naar een nieuwe bondscoach.

Eén van de namen die heel vaak genoemd wordt is Vincent Kompany. Op zijn persconferentie bij Burnley kreeg hij er vandaag ook de nodige vragen over.

“Ik heb nagedacht over hoe ik met deze vragen zou omgaan. En dat is gewoon er niet op antwoorden, zelfs niet als er gespeculeerd wordt over Barcelona en Real Madrid. Het heeft geen zin”, zei Kompany verrassend.

Het WK van de Duivels was ook voor Kompany een teleurstelling. “Dit zat er gewoon aan te komen. België bevindt zich aan het einde van een cyclus en heeft niet dezelfde vijver aan talent waar Engeland en Frankrijk uit kunnen vissen. Het zou altijd moeilijk geweest zijn voor de Belgen op het WK. Nu is het zaak om niet té ver weg te zakken en opnieuw te beginnen bouwen.”