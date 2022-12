Ex-speler Beveren hoopt dat media voorzichtig zijn met Engels goudhaantje: "Iedereen moet hem zoveel mogelijk beschermen"

Op het WK heeft nu iedereen kunnen zien hoe goed Jude Bellingham al is en hoeveel beter hij nog gaat worden in de komende jaren. Maar voor Yaya Touré, ex-speler van Beveren en Manchester City, is er ook gevaar.

De voormalige middenvelder waarschuwt voor de valkuilen die voor hem liggen. “Ik hoop ergens dat de media voorzichtig met hem zullen zijn”, vertelt Touré bij The Athletic. “Met Dele Alli hebben we in het verleden al een voorbeeld gezien van een speler die moeilijkheden had om zowel bij zijn club als bij de nationale ploeg zijn door de media bepaalde statuut als leider waar te maken. Daarom is het des te belangrijker dat iedereen Bellingham zo veel mogelijk beschermt."

Maar er staat een goeie kop op. "Dat is alleen maar goed voor zijn eigen ontwikkeling. Zeker omdat het duidelijk is dat hij een erg rooskleurige toekomst in het verschiet heeft bij Engeland”, aldus Touré. “Meer Engelse jeugdspelers zouden zoals hem moeten zijn”