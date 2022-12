🎥 Weghorst niet aan proefstuk toe, ook Argentinië zélf scoorde op WK met heerlijk ingestudeerd nummertje

De manier waarop de 2-2 tot stand kwam in Argentinië - Nederland was prachtig om zien. Een ingestudeerde vrije trap, daar houden we van. En het had allemaal geweten kunnen zijn.

Toen we de drie Nederlanders in een muurtje naast de echte muur zagen plaatsnemen, vonden we het al vreemd dat er niet meer Argentijnen in de buurt gingen staan.

If he’d watched a single Wolfsburg game he would have known Weghorst has scored that exact same goal before:



pic.twitter.com/rnNDzDAXYJ — Stefan Bienkowski (@SBienkowski) December 9, 2022

Temeer omdat Wout Weghorst bij Wolfsburg al eens hetzelfde had gedaan en er op dit niveau toch van topscouting gewag wordt gemaakt.

Overigens maakten de Argentijnen zelf op een WK ook ooit een weergaloos prachtige ingestudeerde vrije trap af. Dat was in 1998 in Frankrijk tegen Engeland.