Ook in oefenduels laat RC Genk zich niet vloeren: Limburgers halen tweemaal achterstand op en wint van Elche

Als de WK-break voor één ploeg ongelegen kwam, dan was het wel voor Racing Genk. De Limburgers waren in bloedvorm door de competitie aan het cruisen. Wouter Vrancken en co zitten momenteel in Spanje op winterstage om dat vormpeil zo goed mogelijk vast te houden.

Zaterdagmiddag deden ze dat door een oefenwedstrijd te spelen tegen de Spaanse eersteklasser Elche CF. De thuisploeg bengelt met amper 4 punten op de laatste plaats in La Liga maar kwam tegen RC Genk wel op voorsprong na 10 minuten. Enkele minuten later maakte WK-ganger Preciado de gelijkmaker. Ook in de tweede helft kwam Racing Genk op achterstand maar in het slotkwartier zorgde Paul Onuachu-wie anders- voor de ommekeer door tweemaal te scoren waaronder één keer vanop de stip. Binnen anderhalve week start Genk opnieuw aan het tweede luik van het seizoen met een bekerconfrontatie tegen Anderlecht. Daarna volgt op tweede kerstdag de verplaatsing naar KV Kortrijk.