Tissoudali dolgelukkig: "Als Marokko de finale speelt, vlieg ik naar Qatar"

Marokko plaatste zich als eerste Afrikaanse land voor de halve finale van het WK. Het won vanmiddag van Portugal.

Tarik Tissoudali volgde de wedstrijd van Marokko in Spanje, waar hij op stage is met KAA Gent. Hij was sprakeloos van de prestatie.

“Het moet nog een beetje bezinken, maar ik ben enorm trots en blij dat Marokko geschiedenis schrijft, al doet het natuurlijk een beetje pijn dat ik er niet kan bijzijn”, zei hij aan Sporza.

“Sinds de nieuwe bondscoach is gekomen, kregen we geen enkel doelpunt tegen van een tegenstander”, gaat Tissoudali verder. Een foutje, want Canada scoorde tegen Marokko op het WK.

En de plannen zijn er ook al. “Als Marokko de finale haalt, dan ga ik trouwens zeker nog proberen om naar Qatar te vliegen. Dat wil ik niet missen”, besluit Tissoudali.