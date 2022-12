Ervaren Italiaan moet eerste halve finale tussen Argentinië en Kroatië in goede banen leiden

Na de wanprestatie van zijn collega Lahoz, moet de Italiaan het dinsdag beter doen.

Nederland-Argentinië ging nog de geschiedenisboeken in als de WK-match met de meeste gele kaarten ooit, negentien in totaal. De scheidsrechter was toen de Spanjaard Mateu Lahoz.

Voor de eerste halve finale werd de ervaren Italiaan Daniele Orsato (47) aangesteld om alles in goede banen te leiden. De Italiaan floot de openingsmatch tussen Qatar en Ecuador en moest ook al Argentinië-Mexico in goede banen leiden.

Ook in Engeland-Frankrijk speelde de scheidsrechter, de Braziliaan Wilton Sampaio, een twijfelachtige rol met enkele vreemde beslissingen, vooral in het nadeel van de Engelsen.

Er zal dan ook nadrukkelijk worden gekeken naar de Italiaan Orsato tijdens de eerste halve finale dinsdag.