Thibaut Courtois remde ooit de carrière van de doelman van Marokko af

Bono is het sluitstuk bij Marokko. Ooit remde Thibaut Courtois de carrière van Bono af.

In Qatar kreeg Bono nog maar één doelpunt binnen op het WK. Hij is een van de absolute smaakmakers van Marokko.

Tegenwoordig speelt Bono bij Sevilla en is zijn marktwaarde zo'n 15 miljoen euro, maar het duurde even voor hij aan de top kwam. Hij moest eerst bij een aantal kleinere Spaanse ploegen spelen.

Zijn 1e Europese club was Atletico Madrid, maar daar moest Bono de concurrentie met Thibaut Courtois aangaan. Courtois was met meer ervaring de onbetwiste nummer 1 en Bono speelde vooral voor de B-ploeg van Atletico. Nadat Courtois weg was bij Atletico werd Bono aan Zaragoza verhuurd. Daar bleef hij 2 jaar. Nadien ging hij naar Girona, waar hij na 3 jaar naar Sevilla vertrok.