De (verrassende) reden is gekend én PSG heeft er niets mee te maken: 'Daarom wil razende Real-voorzitter geen nieuwe poging doen om Mbappé naar Madrid te halen'

Real Madrid gaat géén nieuwe poging doen om Kylian Mbappé naar Madrid te halen. Ondertussen is duidelijk wat de reden is.

Kylian Mbappé leek afgelopen zomer op weg naar Real Madrid, maar de Fransman besloot uiteindelijk om alsnog bij PSG te blijven. En ineens de sleutels van de Franse grootmacht op te eisen.

Daar lijkt hij echter al spijt van te hebben. Meer zelfs: volgens diverse Franse media heeft Mbappé intern al aangegeven dat hij alsnog wil vertrekken bij PSG. Maar op een transfer naar het Estadio Santiago Bernabeu moet hij niét hopen.

AS weet dat Florentino Perez niet meer rond de tafel wil zitten met de Fransman. Mbappé had de voorzitter van De Koninklijke namelijk mondeling bevestigd dat de transfer in orde is. Perez stelde een voorakkoord op papier voor, maar daar wou Mbappé niet van weten.

De gevolgen zijn gekend…