Vijf maanden na zware knieblessure hoopt Oyen steentje te kunnen bijdragen: "Dit systeem is me op het lijf geschreven"

Vijf maanden nadat hij de kruisband van de linkerknie scheurde, staat Luca Oyen weer op het oefenveld bij KRC Genk. De winger hoopt dat hij dit seizoen nog zijn steentje kan bijdragen.

“Ik hoop van wel, maar er is geen datum geplakt op mijn terugkeer. We zullen wel zien hoelang het nog duurt. Het WK is alleszins goed nieuws voor mij, want zo win ik een maand waarin het team geen wedstrijden speelt", klinkt het in Het Nieuwsblad.

Uiteraard volgde hij intussen de prestaties van zijn ploegmaats en was onder de indruk. "En ook echt mooi om te zien, met die aanvallende manier van spelen. Dit systeem is mij ook echt op het lijf geschreven. Het zou leuk zijn mocht ik in deze ploeg staan.”

Over de titel wil ook hij nog weinig zeggen. "We hebben een fantastische heenronde gespeeld, maar daar hebben we nog niets mee behaald. We zullen zien waar het eindigt. We moeten gewoon verder doen zoals we voor de WK-break bezig waren en dan zien we wel waar het schip strandt.”