Luis de la Fuente officieel aangesteld als Spaans bondscoach: "Heden en toekomst"

Het WK in Qatar werd ook voor Spanje een teleurstelling. Zij verloren in de achtste finales van Spanje.

Na de uitschakeling op het WK in Qatar nam Luis Enrique ontslag bij het Spaanse elftal. Hij werd meteen opgevolgd door Luis de la Fuente.

Vandaag werd hij in Madrid officieel voorgesteld als nieuwe trainer. “In alle bescheidenheid kan ik zeggen dat als er een iemand in Spanje het heden en de toekomst van het voetbal kent, het wel deze man is die hier vandaag voor jullie staat”, zei De La Fuente.

“Ik heb een groot vertrouwen in de toekomst van de selectie. Ik wil niet dat er 48 miljoen trainers zijn, maar 48 miljoen spelers die alles willen geven voor deze ploeg. Spelen in dit shirt vereist dat je er fier op bent.”