'Real Madrid weigert 130 miljoen euro op tafel te gooien voor Bellingham, maar Spaans ultimatum komt wél heel dicht in de buurt'

Real Madrid ligt momenteel in pole position om Jude Bellingham weg te halen. Al zullen de onderhandelingen met Borussia Dortmund héél zwaar worden.

We schreven eerder al dat Borussia Dortmund het prijskaartje van Jude Bellingham heeft verhoogd naar 130 miljoen euro. En dat is een rechtstreeks gevolg van de uitstekende prestaties van de Engelse middenvelder in Qatar.

Fichajes weet dat Real Madrid momenteel een eerste bod van 100 miljoen euro aan het voorbereiden is. Voor alle duidelijkheid: dat is een openingsbod. De Koninklijke wil meedenken met Dortmund, maar niet ten koste van alles.

Geen 130 miljoen euro, maar...

Het maximum dat Real Madrid wil betalen is 120 miljoen euro. En dan het liefst nog via een constructie waarbij één of meerdere spelers richting Signal Iduna Park verhuizen. Ook Liverpool FC en Manchester City zijn in de race voor de handtekening van Bellingham.