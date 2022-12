Iran dreigt 26-jarige profvoetballer op te hangen omdat hij deel nam aan protesten

De internationale spelersvakbond FIFPro zegt “geschokt” te zijn door het nieuws en roept de autoriteiten in Iran op om de straf op te schorten. “FIFPro is geschokt door de berichten dat de professionele voetballer Amir Nasr-Azadani een executie te wachten staat nadat hij campagne voerde voor vrouwenrechten en basisvrijheden in zijn land. We zijn solidair met Amir en roepen op tot de onmiddellijke opschorting van zijn straf", twitterde de spelersvakbond.

FIFPRO is shocked and sickened by reports that professional footballer Amir Nasr-Azadani faces execution in Iran after campaigning for women’s rights and basic freedom in his country.



We stand in solidarity with Amir and call for the immediate removal of his punishment. pic.twitter.com/vPuylCS2ph