Philippe Clément is overtuigd van ex-ploegmaat om bij de beste ter wereld te horen

Philippe Clement is vol lof van een van de Franse WK-gangers in Qatar. Vorig seizoen had hij hem nog onder zijn hoede in Monaco.

Aurélien Tchouaméni maakt indruk in Qatar. De middenvelder van Real Madrid en doet Ngolo Kanté en Paul Pogba vergeten. Philippe Clement is daarover niet verbaasd. Hij was vorig seizoen nog trainer van Tchouaméni bij Monaco. Volgens Clement wordt Tchouaméni een van de beste of zelfs de beste middenvelder ter wereld. Dat vertelde hij aan Het Nieuwsblad. Clement vertelde dat Tchouaméni zo veel kwaliteiten heeft. De grootste is volgens hem zijn mentaliteit. Ook is hij razend ambitieus en wil hij elke keer bijleren. Clemenent vertelde ook nog dat Tchouaméni absoluut aan zijn mindere punten wou werken. Clement herinnerde zich nog dat dat zijn kopspel en afstandschop waren. Tegen Engeland zagen we Tchouameni van buiten het strafschopgebied scoren. Dat werk heeft dus geloond. Clement ziet het positief met hem en ziet Tchouaméni blijven evolueren. Volgens hem gaat dat nooit stoppen en is dat de reden dat hij de beste ter wereld zal worden.