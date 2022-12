Zorgwekkende prestatie in oefenmatch: Riemer zal zijn energie in fysiek werk en mentaliteit moeten steken

Anderlecht heeft tegen Raków Częstochowa woensdagnamiddag een oefenmatch afgewerkt. En dat werd niet meteen een prestatie die nieuwe coach Brian Riemer gerustgesteld zal hebben vooraleer Genk volgende week partij moet gegeven worden.

Anderlecht startte wel met een ploeg die niet meteen aan de aftrap zal staan volgende week in Genk. De jonge Butera - die geblesseerd uitviel - stond op de linksachter. Hoedt stond bij afwezigheid van Vertonghen en Delcroix in de basis en vooraan moest Stroeykens het zien te rooien omdat Silva niet speelde. Maar toch leek het weer veel van hetzelfde van wat we dit seizoen al gezien hebben: een probleem van fysiek.

Anderlecht wou hoog druk zetten, maar slaagde daar niet in tegen de beter op elkaar ingespeelde Polen. Die zetten wel hoog druk en brachten de verdediging keer op keer in de problemen. Dat Anderlecht met 1-0 de rust kon ingaan, was een wonder, want de tegenstander had wel vijf goeie kansen om te scoren.

Duranville wordt gemist

Diawara lijkt nog steeds niet op zijn beste niveau te zitten en Verschaeren was quasi onzichtbaar. Riemer wil zo vlug mogelijk hoge pressing introduceren, maar moet zijn spelers eerst op een fysiek niveau brengen dat zoiets mogelijk maakt. Daarnaast zijn er veel technische slordigheden te bespeuren in het spel van Anderlecht. Simpele passes die de bestemmeling niet bereiken.

Om voor Genk dat er allemaal nog in te krijgen, lijkt een verloren zaak te zijn. Riemer zal de komende dagen moeten besteden aan mentaliteit in de ploeg te pompen. En hopen dat Silva en Trebel klaar zijn voor een volledige match binnen een week. Want die twee lijken toch onmisbaar om iets neer te zetten.

Zeker ook qua creativiteit nu Duranville waarschijnlijk pas na Nieuwjaar weer in actie zal kunnen komen.