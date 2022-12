'Leicester City wil Barça aftroeven en gooit 45 miljoen euro op tafel voor Marokkaanse sensatie'

Leicester City wil het middenveld versterken met Azzedine Ounahi. De Marokkaanse international vecht momenteel nog tegen de degradatie met Angers SCO, maar lijkt sowieso een knaltransfer te maken.

L’Equipe weet dat FC Barcelona interesse heeft in Azzedine Ounahi, maar Leicester City is concreet. The Foxes zijn immers op zoek naar een vervanger voor Youri Tielemans. De Rode Duivel vertrekt ten laatste in juni.

Leicester is bereid om 45 miljoen euro op tafel te gooien voor de 22-jarige middenvelder. Extra opvallend: Angers pikte de Marokkaan anderhalf jaar geleden op bij US Avranches voor amper 350.000 euro.