Kompany hoopt nu ook JPL-topschutter van vorig seizoen te kunnen halen: Burnley denkt aan Deniz Undav

Vincent Kompany heeft heel wat jongens uit de Jupiler Pro League naar Burnley gelokt en dat werkt wonderwel. De manager van de leider in The Championship weet waar hij mee bezig is en zou in januari graag nog een oude bekende binnenhalen.

Volgens de berichten uit Engeland heeft Kompany zijn oog laten vallen op Deniz Undav, vorig seizoen topschutter in de JPL en uitblinker bij revelatie Union SG. Undav werd in januari al overgenomen door zusterclub Burnley, maar verhuisde pas deze zomer. Dat is intussen nog geen succesverhaal geworden, want hij kwam nog maar 8 keer in actie en scoorde nog niet. De 26-jarige Duitse spits zou deze winter dan ook op zoek gaan naar meer speelminuten, maar wacht op de goedkeuring van coach Roberto De Zerbi. Verschillende Championship-clubs hebben al interesse laten blijken. Ook QPR en Sunderland zouden in de running zijn. Maar Burnley heeft een streepje voor, gezien dat ze voor promotie strijden en met Kompany een manager met internationale uitstraling hebben. Kompany heeft met Nmecha en Zirkzee al bewezen dat hij spitsen beter kan maken. Undav past ook helemaal in zijn plaatje van hoge druk en veel werklust. Kompany verwacht van zijn aanvallers immers ook dat ze heel hoog druk zetten en dat deed Undav constant bij Union. Het mag dan ook geen verrassing heten dat hij hem er graag bij wil. Undav scoorde vorig seizoen 26 keer en gaf 12 assists. Kompany speelt veelal zonder echte centrumspits aangezien Jay Rodriguez nog steeds geblesseerd is en zou met Undav meer opties hebben.