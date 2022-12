Rode Duivels nu ook op het 'Chinese Instagram': "China is een interessante commerciële markt"

De voetbalbond heeft namens de Rode Duivels een deal gesloten met wat 'het Chinese Instagram' wordt genoemd. Bij dit sociale mediaplatform zijn de Duivels nu als ploeg ook actief.

Chinese fans van de beste Belgische spelers kunnen voortaan op Xiahongshu terecht. "En beetje het Chinese Instagram", zegt Manu Leroy, directeur marketing en communicatie bij de bond, aan Sporza. "De socialemediaplatformen in China zijn vooral op zoek naar westerse content om hun platform relevant te maken."

Door de hoge positie op de FIFA-ranglijst kwam de Belgische nationale ploeg in beeld. Deze overeenkomst moet onze spelers in China nog in een ander daglicht plaatsen. "De Bruyne en Lukaku zijn er bekend, maar ze worden niet per se gelinkt aan de Rode Duivels. Daar willen we nu verandering in brengen."

Daarnaast zit er uiteraard ook een financieel aspect aan de deal. Xiahongshu zal betalen voor content, het merk en de logo's van de voetbalbond. "Het gaat om een sponsorshipdeal. China is een interessante commerciële markt."