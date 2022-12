Broer Nordin zag Sofyan Amrabat moeilijke tijden beleven bij Club Brugge, maar nu uitblinken op WK: "Voor zo iemand ga je door het vuur"

Het is amper te bevatten dat een speler die bij Club Brugge flopte nu in de belangstelling staat van de grootste clubs ter wereld. Sofyan Amrabat zijn carrière verliep niet altijd over rozen, maar de nationale ploeg werd zijn redmiddel, meent broer Nordin.

Op dit WK heeft Amrabat al de groten der aarden aan banden gelegd. "Ik wist dat hij het in zich had, maar om het dan om de drie dagen te laten zien... Dat is heel knap", aldus Nordin bij de NOS. "Natuurlijk besef ik dat, daarom is het ook emotioneel. Dat mijn ouders aan het huilen waren, dat mijn kleine broertje in de halve finale staat. Wat hij allemaal moet doen en laten, daarvoor wordt hij nu beloond. Hij heeft ook moeilijke tijden gehad bij Feyenoord en Club Brugge. Zijn carrière is niet als een raket omhoog gegaan."

Maar alles veranderde toen Walid Regragui bondscoach van Marokko werd. "Deze trainer is naar Sofyan gegaan in Italië en heeft de wedstrijd tegen Inter gekeken. Daarna zijn ze in Florence uit eten gegaan, heel ontspannen. Bijna net als vrienden. Hij heeft uitgelegd wat hij verwacht, gevraagd naar de mening van Sofyan. Hij voelde dat hij heel belangrijk is voor hem. Dan ga je voor zo iemand door het vuur en dat doet hij heel slim."