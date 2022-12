Daley Blind doet zelf zijn zegje over transfergeruchten: "Verkeerde afspiegeling van zaken"

Gaat het tot een transfer naar Antwerp komen voor Daley Blind? De Ajacied ziet een 'verkeerde afspiegeling van zaken' in de geruchtenmolen.

Daley Blind kan al even rekenen op de belangstelling van Antwerp, dat in hem de volgende grote naam ziet om naar de Bosuil te halen. Verschillende Nederlandse media berichtten in de loop van de dag ook dat Ajax heeft toegezegd om de verdediger transfervrij te laten vertrekken.

De Nederlandse international zou hierop aangedrongen hebben, zodat hij zelf de goede keuze kan maken over waar hij in de toekomst aan de slag gaat. De man die met Oranje nog actief was in Qatar heeft inmiddels zich er zelf over uitgelaten op zijn Twitterpagina.

Typisch

"Zo jammer maar typisch dat dit binnen een dag bij de 'media' ligt", is de 32-jarige Blind niet echt blij met de verhalen die de ronde doen. Bovendien zijn die niet allemaal accuraat, zo stelt hij. "Het is ook nog eens een verkeerde afspiegeling van zaken. Zucht..." Afwachten maar of Antwerp de routinier effectief kan binnenhalen.