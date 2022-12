René Vandereycken bleef op zijn honger zitten: "Te weinig topaffiches op WK"

Met het duel tussen Argentinië en Frankrijk krijgt het WK een mooie finale. Topaffiches waren er echter veel minder.

De halve finales op het WK stelden eigenlijk niet veel voor. Argentinië pakte een vlotte zege tegen Kroatie. En Frankrijk moest eigenlijk ook niet echt diep gaan tegen Marokko.

“De Fransen hebben me enigszins ontgoocheld”, zegt René Vandereycken aan Het Nieuwsblad. “Gezien de offensieve intenties van Marokko had ik meer doelgevaar verwacht.”

De finale moet nu veel goedmaken, want een echte topper was er vaak te weinig op dit WK. “We hebben op dit WK weinig echte topaffiches gehad, maar Argentinië-Frankrijk is een finale waarvoor de voetballiefhebber vooraf had getekend.”

En er is ook nog een extra bodem in die WK-finale. “Die wordt nog interessanter omdat twee vedettes van dit WK en ploegmaats bij PSG tegenover elkaar staan.”