Teklak maakt opvallende keuze: "Voor mij is hij de beste speler van het WK"

We naderen de eindstrijd van het WK. Het is dan uitkijken wie de speler van het toernooi zal worden.

Alexandre Teklak moet niet lang nadenken als hij bij La Dernière Heure gevraagd wordt wie de speler van het WK in Qatar is.

“Antoine Griezmann is voor mij de beste speler van het toernooi”, klinkt het. Volgens hem is Griezmann veel meer dan enkel een speler van de Franse ploeg.

“Je ziet op een beeld van televisie dat hij met Deschamps praat en vraagt om Giroud te vervangen omdat die helemaal leeggespeeld was. Hij is het brein van dit team, daar is geen discussie over mogelijk.”

Lionel Messi krijgt ook goede punten van Teklak, maar zeker niet hetzelfde als Griezmann.