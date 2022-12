Cody Gakpo krijgt na het WK in Qatar een resem topclubs achter zich aan

Zijn prima prestaties op het WK in Qatar hebben voor de nodige interesse gezorgd voor de aanvaller van PSV. Hij krijgt een resem Europese topclubs achter zich aan.

Manchester United had afgelopen zomer ook serieuze belangstelling voor Gakpo, maar haakte een week voor de transferdeadline plotseling af. De Engelse grootmacht is nu weer in de markt voor de international.

Manchester United heeft in de strijd om Gakpo stevige concurrentie van Real Madrid, Liverpool en Bayern München.