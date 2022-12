Toby Alderweireld laat zich uit over vermeende ruzie en groepsgesprek Rode Duivels in Qatar

Toby Alderweireld gaat nog even door als international bij de Rode Duivels. Hij reageerde openhartig over wat er allemaal gebeurde tijdens het WK in Qatar.

Zo was er veel te doen over een vermeende ruzie tussen de spelers, waarbij bepaalde mensen neus aan neus zouden hebben gestaan in de kleedkamer.

Na de match tegen Marokko volgde een groepsgesprek. In MidMid Mondial was hij duidelijk over dat gesprek: "Het was vooral even zeggen alle hoofden in dezelfde richting."

Geen discussie

"Er was een verhaal in de Franse media over ruzie, maar dat was totaal niet het geval. Neen, er was niets van waar. Nul, zelfs geen discussie."

"Het was zaak om opnieuw de focus te krijgen op de match tegen Kroatië. En we spelen ook een heel goede wedstrijd tegen een heel goede tegenstander."