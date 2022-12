Zorgen lijken net op tijd verdwenen bij Frankrijk: Deschamps verwelkomt zieken opnieuw op laatste training voor finale

De voorbije week was het voor bondscoach Deschamps vooral bang afwachten wie er nog meer ziek zou afvallen. Maar nu lijken die zorgen toch verdwenen te zijn.

In de halve finale tegen Marokko kon Frankrijk niet rekenen op Upamecano en Rabiot wegens ziekte. Even later zouden ook Tchouameni en Hernandez ziek zijn geworden. Bovendien waren Coman, Konaté en Varane licht geblesseerd.

Het zijn dingen die je allemaal liever niet hebt als bondscoach in de aanloop naar een WK-finale maar één dag voor die finale lijken de zorgen nu van de baan want Deschamps kon op de laatste training voor de finale op elk van zijn 24 spelers rekenen.

Niet op Karim Benzema, die ondanks de geruchten niet bij de selectie is gehaald door Deschamps.