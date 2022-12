Journalist verstuurt tijdens de WK-finale een opvallende tweet: "De Fransen zijn opzettelijk vergiftigd"

Piers Morgan heeft tijdens de WK-finale voor heel wat controverse gezorgd. Hij zorgde in het midden van de wedstrijd voor een opvallende tweet.

"Het is geen virus, de Fransen zijn opzettelijk vergiftigd", luidde de tweet van Piers Morgan. Hij stuurde die tweet na de 2-0 van Angel Di Maria de wereld in. Daarmee alludeerde hij dat het 'geregeld' was dat Argentinië de WK-finale zou winnen.

It wasn’t a virus, the French team clearly got deliberately poisoned. — Piers Morgan (@piersmorgan) December 18, 2022

De reacties lieten niet lang op zich wachten. Bepaalde personen volgden Morgan daarin, maar hij kreeg ook heel wat negatieve reacties. Ze reageerden dat Morgan Lionel Messi niet graag het WK ziet winnen, zodat Messi in het GOAT-debat (greatest of all time, red.) boven Cristiano Ronaldo wordt gezet.

Morgan staat bekend als een fan van Ronaldo. Enkele weken voor het WK interviewde Morgan Ronaldo. Daarin was Ronaldo zeer kritisch over Manchester United. Het was het begin van het einde voor Ronaldo bij de Engelse club.