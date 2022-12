El Khannouss op wolkje terug naar Genk: "Heel fier op debuut tegen twee van beste middenvelders ter wereld"

Marokko kon geen eremetaal pakken op het WK in Qatar, maar met een vierde plaats zijn ze toch de revelatie van het toernooi geworden. Het eerste Afrikaanse land dat zover geraakte. En daar mocht Bilal El Khannouss deel van uitmaken.

El Khannouss mocht zelfs starten in de kleine finale en deed dat zeker niet slecht. De 18-jarige demonstreerde zijn goeie voetjes en lag aan de basis van de 1-1. Zijn balverlies was echter ook de inleiding voor de 2-1 van Kroatië, maar dat was slechts een kleine smet.

''Ik ben heel fier op mijn debuut en dat we zo ver kwamen in het toernooi", aldus El Khannouss tegenover Soufiane Touzani bij de NOS. ''Tegenover Modric en Kovacic was het niet de gemakkelijkste wedstrijd. Dat zijn twee van de beste middenvelders ter wereld. Nu moet ik mijn voetjes op de grond houden en hard werken. Het besef wat we gedaan hebben zal pas in Marokko komen."