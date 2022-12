Er is een knaltransfer op komst: 'Club Brugge en Antwerp vechten prestigeslag uit om 47-voudig Rode Duivel terug naar België te halen'

Antwerp FC en Club Brugge willen een absolute prestigetransfer doen. Thorgan Hazard moet vertrekken bij Borussia Dortmund. En daar hebben de Belgische topclubs oren naar.

Thorgan Hazard heeft nog een contract tot medio 2024 bij Borussia Dortmund, maar de Rode Duivel moet op zoek naar een nieuwe club. Gelb und Schwarz wil de kern afslanken om de loonkost naar beneden te duwen.

Ruhr Nachrichten weet dat de concreetste interesse uit België komt. Club Brugge en Antwerp FC zien een absolute versterking in de 47-voudige Rode Duivel. De 29-jarige flankspeler is immers nog lang niet over zijn top heen.

Prestigeslag

Hazard kan weggeplukt worden bij Dortmund voor negen miljoen euro. Al sluiten we een opbod in dit helemaal niet uit. Met de geschiedenis tussen Bart Verhaeghe en Paul Gheysens indachtig zou Hazard wel eens de inzet van een absolute prestigeslag kunnen worden.