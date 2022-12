Mark van Bommel spreekt over bekerduel én de komst van Daley Blind

Dinsdag staat Royal Antwerp FC oog in oog met Standard in de achtste finales van de Beker van België.

In de Croky Cup wordt deze week gespeeld voor een plaatsje in de kwartfinales. Antwerp speelt daarin tegen Standard en moet de 3-0-nederlaag uit de competitie tegen de Rouches doen vergeten.

“We moeten niet nerveus worden van die uitslag”, zegt Van Bommel aan Het Nieuwsblad. “Het was echt uitzonderlijk wat er toen gebeurde. We willen nu graag doorgaan, met attractief voetbal. Ik vind alvast dat we tijdens de break goed hebben kunnen werken. Maar uiteindelijk draait het altijd om winnen.”

Van Bommel doet ook zijn zegje over Daley Blind die van Ajax naar Antwerp zou overkomen. “Ik zou het niet erg vinden als hij komt. Marc Overmars en ik staan constant in overleg. Iedereen kijkt rond op de markt. Ik verwacht wel dat we iets gaan doen.”