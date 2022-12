Alderweireld klapt uit de biecht: "Martinez liet voor de match tegen Kroatië niét weten dat hij zou stoppen"

Roberto Martinez liet meteen na de uitschakeling op het WK weten dat hij stopt als bondscoach van de Rode Duivels. Dries Mertens liet optekenen dat de spelersgroep op de hoogte was. Al had de Spanjaard het eigenlijk niet uitgesproken.

“Roberto Martinez heeft de spelersgroep voor de wedstrijd tegen Kroatië niét laten weten dat hij zou stoppen als bondscoach”, aldus Toby Alderweireld bij MIDMIDPodcast. “Al was het tussen de lijnen door wel duidelijk dat het zijn onderliggende boodschap was.

En dat had dus ook Dries Mertens door. “Het is niet zo dat andere Rode Duivels lagen te slapen tijdens de tactische bespreken”, lacht Mega Toby. “Om eerlijk te zijn: op dat moment hielden we er geen rekening mee dat het de laatste wedstrijd zou worden.”