🎥 Michy Batshuayi spoelt WK-uitschakeling door met uitblinkersrol bij Fenerbahçe in bekerzege

Michy Bachuayi heeft bij Fenerbahçe de draad weer opgepikt. Hij was in een bekerduel uitblinker.

Enkele dagen na het WK begonnen ze in Turkije ook weer te voetballen. Fenerbahçe moest in de 5e ronde van de beker tegen Istanbulspor, die in de Turkse 1e klasse voorlaatste staan.

Fenerbahçe was favoriet en in de 1e helft toonden ze dat al. Via Joshua King kwamen ze op voorsprong. Even later verdubbelde Michy Batshuayi de score. Na de rust scoorde hij nog een 2e keer.

Istanbulspor kon nog milderen, maar Fenerbahçe won met 3-0. Half januari moeten Batshuayi en co weer aan de bak in de beker. Het zijn dan de 1/8-finales.