Fabio Silva spreekt over een terugkeer naar Wolverhampton

Fabio Silva werd door Wolverhampton voor dit seizoen uitgeleend aan Anderlecht, maar de Engelse club zou hem in januari al terughalen.

Het gerucht doet al een tijdje de ronde. Wolverhampton heeft het bijzonder moeilijk in de Premier League. Het staat laatste en scoort moeilijk doelpunten. Het plan zou zijn om Fabio Silva terug te halen van bij Anderlecht.

“Wat kan ik daarop zeggen? Als Wolves me al terug wil, dan heb ik geweldig werk geleverd. Dan ben ik gelukkig omdat ik hen overtuigd heb”, klinkt het in Het Nieuwsblad. “Ik kan niets met zekerheid zeggen, want de beslissing ligt niet in mijn handen.”

Al leent Anderlecht hem wel voor het volledige seizoen en zal er dus betaald moeten worden om hem terug te roepen. “Wolverhampton houdt voortdurend contact met mij. Ze willen weten hoe ik me voel op training, hoe het gaat in de matchen, hoe het met mijn familie is…”

Die opvolging gaat bijzonder ver zelfs. “Toen we Europees speelden tegen West Ham stuurden ze ook een delegatie naar Londen en achteraf maakten we een evaluatie. We zien wel wat er in januari gebeurt.”