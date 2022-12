Nathan Ngoy nog eens maanden out bij Standard

Nathan Ngoy werd op 9 september in de 41ste minuut vervangen in de wedstrijd tegen STVV.

De club liet toen weten dat Ngoy vier tot zes weken out zou zijn. De blessure was immers ernstiger dan eerst verwacht werd.

Bovendien was de blessure ook niet nieuw. Ngoy had eerder al last van het rechterdijbeen. De oorzaak opsporen heeft blijkbaar zeer lang geduurd.

We zijn ondertussen meer dan drie maand verder en nu pas kreeg de speler te horen dat hij geopereerd moet worden.

Volgens La Dernière Heure zal de speler van Standard door deze behandeling nog eens voor vier maand aan de kant zitten.