OFFICIEEL Cercle Brugge breekt contract van verdediger open

Cercle Brugge heeft het contract van Christiaan Ravych opengebroken. De 20-jarige centrale verdediger ondertekende een nieuwe verbintenis tot juni 2025 mét optie op een bijkomend seizoen.

Sinds de zomer van 2021 komt Christiaan Ravych uit voor Cercle. Dit seizoen kwam hij al 12 keer in actie voor de groen-zwarte hoofdmacht. In de thuismatch tegen OH Leuven liet Ravych zich opmerken door de winning goal te scoren in de slotseconden van de wedstrijd.

“Christiaan heeft dit seizoen al snel zijn waarde bewezen voor Cercle. Ik ben erg blij om z’n contract te verlengen tot 2025 met optie op een bijkomend seizoen“, aldus sportief directeur Carlos Avina.

“Z’n kwaliteiten vertegenwoordigen ons DNA. Christiaan past dan ook perfect in onze strategie om jonge Belgische talenten kansen te bieden. Een speciale vermelding ook voor alle stafleden binnen Cercle die de ontwikkeling van Christiaan hebben versneld en z’n talent gemaximaliseerd.”

“Ik ben zeer tevreden en blij dat Cercle veel vertrouwen toont in mij“, aldus Christiaan in een eerste reactie. “Het is een beloning maar nu moet ik gewoon extra pushen, het team helpen en focussen op de volgende wedstrijden tegen Gent en Mechelen. Een vroeg Kerstcadeau? Haha, ik denk het wel ja. Het was zeker een droom van mij om zo’n beloning te krijgen. We pushen gewoon verder en we zijn erg hongerig voor de komende wedstrijden”, besluit de jonge centrale verdediger.