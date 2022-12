Vincent Kompany trekt met Burnley naar Manchester United: "Een kans om ons te meten met de allerbesten"

Vincent Kompany trekt met Burnley deze week naar Manchester United. Hij speelt er in de 1/16-finales van de League Cup.

Woensdag speelt Burnley in de 1/16-finales van de League Cup op het veld van Manchester United. Voor de leider in de Championship is dat een flinke test.

Ook trainer Vincent Kompany beseft dat het op Old Trafford een test zal worden. "We krijgen de kans om ons met de allerbesten te meten", vertelde hij in de aanloop van de bekerwedstrijd op een persconferentie. "Dat is al opwinderder dan op Old Trafford spelen."

Burnley telt na 23 wedstrijden 47 punten. Daarmee zijn ze de fiere leider in de Championship. Hun ambitie is natuurlijk om naar de Premier League te promoveren. "We zullen zien hoe ver of hoe dicht dat we van dat niveau zijn", aldus Kompany daarover.