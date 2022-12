Xavi gruwelt van Europa League-deelname: "Het maakt ons boos, zelfs als we de halve finale of finale spelen"

Na de winterstop speelt Barcelona in de Europa League. Al zien ze dat niet zitten.

Barcelona werd in de groepsfase van de Champions League uitgeschakeld. Ze mochten als 3e wel naar de Europa League. "We gaan enthousiast naar daar", vertelde trainer Xavi bij Barça TV. "Misschien is het wel goed om wat in de schaduw te spelen en om zo wat te groeien."

Al zien ze het niet helemaal zitten. "We vinden het niet leuk dat we niet meer de Champions League-hymne zullen horen", ging Xavi verder. "Het maakt ons boos en is een enorme teleurstelling. Ook als we de halve finale of finale halen. Het maakt ons boos dat we in een competitie spelen, waarin we niet willen spelen."

Toch is de Europa League de realiteit en dat leidde tot nieuwe doelen. "We willen kampioen spelen en de Europa League winnen. Je moet altijd voor alle prijzen gaan", besloot Xavi.