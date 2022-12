De liefde tussen Dušan Vlahović en Juventus lijkt maar van korte duur

Dušan Vlahović maakte vorige winter de overstap van Fiorentina naar Juventus. Dit viel bij de fans van Fiorentina in zeer slechte aarde. Nu lijkt het erop dat de liefde tussen hem en Juventus ook maar van korte duur is.

Dušan Vlahović geniet interesse van het Engelse Chelsea en een transfer lijkt niet uitgesloten. Zijn makelaar verklaarde tegenover het Engelse Daily Mail dat "hij niets uitsluit betreffende een transfer komende transferperiode." Dit is toch wel een verrassende wending want vorige winter betaalde Juventus nog meer dan 81 miljoen euro voor de Servische aanvaller.

Dit seizoen kwam hij in 10 wedstrijden in actie voor Juventus in de Serie A. Daarin kwam hij zesmaal tot scoren en gaf één assist.