Topclub Shakhtar Donetsk eist tientallen miljoenen van FIFA

De Oekraïense topclub Shakhtar Donetsk moest na de Russische inval heel wat spelers gratis laten vertrekken.

Donderdag wordt bij het Internationaal Sporttribunaal TAS in het Zwitserse Lausanne een hoorzitting gehouden over de klacht van Donetsk.

FIFA besliste dat na de Russische inval in Oekraïne spelers hun contract tot 30 juni 2023 mochten laten schorsen, zonder goedkeuring van hun ploeg.

Daardoor zag Shakhtar verschillende internationals gratis vertrekken naar andere ploegen. Algemeen directeur Sergei Palkin schat het verlies door gemiste transfersommen en algemene inkomsten op ongeveer 40 miljoen euro.

Dat bedrag willen ze nu via het TAS recupereren van de FIFA. Of het zover komt, is maar zeer de vraag. Onder andere de Braziliaan Tete en de Israëliër Manor Solomon, respectievelijk naar Lyon en Fulham, verlieten Shakhtar.