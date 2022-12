Bart Nieuwkoop nu in competitie tegen KV Oostende: "Goede dingen meenemen"

Union SG had het dinsdagavond niet onder de markt tegen KV Oostende. Het won het bekerduel wel met 2-1.

Een gemakkelijke overwinning was het alvast niet voor Union SG tegen de kustploeg, terwijl dat in het verleden toch al anders is geweest.

“De eerste 20 à 25 minuten was Oostende scherper dan wij. We moesten er nog wat ingroeien, en dat deden we uiteindelijk ook wel. Na 25 minuten kwamen we meer aan de bal en kwamen we ook tot mogelijkheden”, zegt Bart Nieuwkoop aan Het Nieuwsblad.

Maandag staan beide ploegen opnieuw tegenover elkaar, nu in de competitie. “Ze zullen er ook op gebrand zijn om revanche te pakken na hun uitschakeling. We moeten zorgen dat we tegen maandag geleerd hebben uit onze fouten uit de vorige wedstrijd, en dat we de goeie dingen meenemen.”