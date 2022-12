Geen stunt tegen Manchester United: Kompany kan na logische nederlaag focus weer leggen op competitie

Als voormalig City-man had Vincent Kompany ongetwijfeld graag gestunt tegen Manchester United. Zo ver is het niet gekomen, maar nu kan de focus weer op de competitie.

Vincent Kompany en Burnley gingen woensdagavond op bezoek op Old Trafford in het kader van de Carabao Cup. Een kans voor de spelers van Kompany om zich te meten met de absolute top. De bezoekers deden het verdienstelijk en lieten zelfs de meeste doelpogingen noteren. Alleen: er was er maar eentje tussen de palen.

Manchester United was dus scherper en boekte een logische overwinning. Eriksen werkte de assist van Wan-Bissaka in één tijd in doel. Nadat de Burnley-verdediging ging wijken, vond Rashford knap de benedenhoek: 2-0 en boeken toe. Bij United, dat zo goed begon aan het post-Ronaldo-tijdperk, verschenen vijf WK-gangers aan de aftrap.

Nog duels tegen Birmingham en Stoke in 2022

Voor Burnley was dit een mooie affiche, maar lang niet de belangrijkste wedstrijd van het seizoen. De competitie heeft uiteraard grotere prioriteit. Volgende dinsdag ontvangt Burnley als leider in The Championship nummer 9 Birmingham City op Turf Moor. Zijn laatste match van het jaar speelt de ploeg van Kompany op 30 december uit bij Stoke. Na 23 speeldagen bedraagt de voorsprong op eerste achtervolger Sheffield United drie punten.