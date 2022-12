Lionel Messi heeft er opnieuw een prijs bij na glorie op WK voetbal met Argentinië

De belangrijkste prijs uit de carrière van Lionel Messi, is dat hij met Argentinië de Wereldbeker heeft kunnen veroveren in Qatar. Dat brengt dan weer met zich mee dat ook andere trofeeën in zijn prijzenkast komen.

De BBC heeft zijn jaarlijkse Sports Personality-awards uitgereikt. In de categorie 'Ster van het Jaar' is Lionel Messi in de prijzen gevallen. Hierbij wordt niet enkel binnen het Verenigd Koninkrijk maar wereldwijd gekeken en dan is Messi de ster die het meeste indruk heeft gemaakt op sportief vlak. Zeven doelpunten en eerste triomf in 36 jaar "Messi leidde Argentinië naar zijn eerste WK-triomf in 36 jaar", zo beschrijft de BBC de belangrijkste verwezenlijking van de sterspeler op zijn site. "De aanvaller van PSG werd ook verkozen tot beste speler van het toernooi, nadat hij zeven keer scoorde op het WK." Vervolgens wordt ook gewezen op zijn belangrijke rol in de finale, die door Argentinië werd gewonnen na de penaltyserie tegen de Fransen.

