'Racing Genk staat dicht bij eerste wintertransfer'

Racing Genk plaatste zich voor de kwartfinale van de beker. De eerste versterking lijkt slechts een kwestie van tijd.

Racing Genk volgt al sinds vorige zomer de prestaties van Yira Sor van Slavia Praag. De buitenspeler staat nog steeds op het lijstje van Dimitri De Condé.

Het Nieuwsblad schrijft dat een akkoord met Racing Genk vrij dichtbij is. Afgelopen zomer wou Racing Genk nog 8 miljoen euro op tafel leggen.

Toen wou hij niet vertrekken bij Slavia Praag, omdat ze nog Europees voetbal hadden. Nu de Tsjechische ploeg uitgeschakeld is in de Conference League is Sor wel bereid te vertrekken.