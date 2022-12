Vidarsson blij dat Hoefkens blijft bij Club Brugge: "In België genoeg clubs die vaak op korte termijn werken"

Carl Hoefkens mag na de crisis van donderdag blijven bij Club Brugge.

Na de bekeruitschakeling van Club Brugge tegen STVV wankelde de stoel van Carl Hoefkens even. Er werd een training geschrapt en er was overleg over de positie van Hoefkens. De trainer mag blijven na de goedkeuring van de spelers, die hem nog altijd steunen.

Adnar Vidarsson is blij met die beslissing. "We hebben in België genoeg clubs die vaak op korte termijn werken, die vanuit emoties beslissen. En voetbal is nu eenmaal één grote emotie. Er kan heel veel veranderen op korte tijd. Ik ben blij dat Hoefkens, die het tot nu toe bij momenten schitterend heeft gedaan, het vertrouwen behoudt. Een jonge trainer zoals hij moet ook leren. Hij zal ook wel zijn fouten maken", zegt hij bij Sporza.

Club houdt dus vast aan Hoefkens, maar de vraag is voor hoelang. "Ik hoop dat de beslissing niet was dat ze hem nog een kans gaven tot de volgende wedstrijd, want dan ben je ook eigenlijk emotioneel aan het beslissen. Je moet beslissen op basis van zijn werk en van hoe zijn staf werkt en wat de spelers zeggen over de mens en de trainer Hoefkens", stelt Vidarsson nog.