Zijn de omstandigheden nog werkbaar voor Hoefkens als je het Zwaard van Damocles zo boven je hoofd voelt hangen?

Carl Hoefkens die na de bekeruitschakeling tegen STVV - toegegeven, het was wel een pandoering - meteen op de wip zat bij Club Brugge... Het toont aan hoe hoog de lat wel niet ligt bij blauw-zwart. Maar hoe moet Hoefkens in deze omstandigheden zijn werk rustig blijven doen.

Hoefkens heeft Club nu 26 wedstrijden onder zijn hoede en verloor 6 keer en speelde 5 keer gelijk. Buiten de beker zijn de West-Vlamingen wel nog steeds in de running in de competitie en overwinterden ze voor de eerste keer in de Champions League. Maar gewoon meespelen volstaat niet meer in het Venetië van het Noorden.

Met de investeringen in de spelerskern en de infrastructuur, het binnengekomen kapitaal en de ambitie van het bestuur moet Club domineren in België. Uiteraard ziet het bestuur graag dat ze uitgedaagd worden, zoals vorig seizoen met Union. Het hield hen op de toppen van de tenen. Maar niet zoals dit seizoen, waar Club pas vierde staat met slechts drie punten voorsprong op Gent, dat toch weer een moeilijke seizoensstart kende.

Moeilijk om zo het seizoen uit te doen

Uit de top vier vallen, beschouwen ze als een blamage. En aan de top zijn ze ook niet ongevoelig voor de kritiek van de aanhang. Naast de CL-wedstrijden is het nog niet al te veel kirren van plezier geweest dit seizoen. Verliezen tegen Eupen, Westerlo en STVV... dat doet pijn. Maar het is ook al een paar keer hakken over de sloot geweest, zoals tegen Kortrijk en Anderlecht.

Het wordt maandag dus al erop of eronder voor Hoefkens thuis tegen OH Leuven. En zelfs als dat goed afloopt... wat met de rest van het seizoen? Het bestuur heeft door het crisisberaad te kennen gegeven dat er niet echt veel meer moet gebeuren. Kan je in die omstandigheden het seizoen uitdoen? Bij elke mindere prestatie of puntenverlies zal de vraag zich weer opwerpen. Da's een nogal ambetante positie als trainer...