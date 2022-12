Franky van der Elst ziet nieuwe groeibriljant: "Doet me denken aan Ceulemans, toekomstige Rode Duivel"

Steeds vaker zien we groeibriljanten aan de oppervlakte komen in België. Franky van der Elst is ten zeerste onder de indruk van eentje.

"Arthur Vermeeren is wel een mooie speler. Hij is nog maar zeventien, maar je ziet er niet aan dat hij nog niet veel heeft meegedaan." Ceulemans "Hij vraagt ballen, hij biedt zich aan, ... Hij krijgt ook vertrouwen van zijn medemaats. En dat bij een club die niet elk jaar een jeugdproduct kan laten doorstromen." "Hij doet me aan Ceulemans denken. Een toekomstige Rode Duivel? Hij heeft zeker het potentieel, ja. Defour, Witsel, Fellaini waren ook allemaal rond die leeftijd toen ze debuteerden. Waarom zou Vermeeren niet zo’n carrière kunnen maken?"