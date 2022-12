'Chelsea richt zijn pijlen op AS Monaco voor nieuwe verdediger'

Chelsea leek Evan N'Dika (Eintracht Frankfurt) of Piero Hincapie (Bayer Leverkusen) als nieuwe verdediger binnen te halen.

Leek zeggen we wel, want The Athletic is ervan overtuigd dat er in januari al een centrale verdediger komt vanuit AS Monaco.

De 21-jarige Fransman Benoit Badiashile zou volgens de krant om en bij de 35 miljoen euro moeten kosten. Hij zou dan al de vierde defensieve versterking dit seizoen zijn.

Chelsea staat momenteel slechts op een achtste plaats in de Premier League en moet dringend een inhaalbeweging maken op de rest van het peloton.