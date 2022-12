📷 Cristiano Ronaldo is nog op zoek naar een club, maar krijgt van vrouwlief wel een peperduur cadeau

Cristiano Ronaldo is nog steeds op zoek naar een club. In de tussentijd heeft hij van zijn vrouw een peperduur cadeau gekregen.

"Dank je, mijn liefste", schreef Cristiano Ronaldo op Instagram. Op de foto stond een peperdure Rolls Royce van zo'n 250 000 euro. Ronaldo kreeg die van zijn vrouw Georgina Rodriguez.

Ronaldo onderhandelt nog steeds met Al Nassr waar hij zo'n 200 miljoen euro per jaar zou verdienen, maar in de tussentijd had hij ook nog tijd om dure cadeaus uit te delen. Zijn vrouw kreeg een hele collectie van Louis Vuitton en zijn kinderen kregen een fiets en nog heel wat dure spullen.