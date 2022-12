🎥 Tottenham laat tegen Brentford dure punten liggen

Tottenham heeft tegen Brentford gelijkgespeeld. Ze haalden in de 2e helft nog een 2-0-achterstand op.

Tottenham had het knap lastig tegen Brentford, de nummer 10 in de Premier League. Na een kwartier spelen kwamen ze op achterstand. Doelman Forster verwerkte een schot niet al te best en Janelt was goed gevolgd: 1-0.

Bij @SpursOfficial hebben ze de kroketten duidelijk nog niet goed verteerd! 😮‍💨🍴 pic.twitter.com/2gLRsrvn7L — Play Sports (@playsports) December 26, 2022

Na de pauze verdubbelde Brentford zijn voorsprong. Dier gaf op een ongelukkige manier een hoekschop weg. Toney stond bij die hoekschop goed aan de 2e paal opgsteld en trapte simpel binnen.

Zo dreigde Tottenham dure punten te laten liggen, maar Kane dacht daar anders over. Hij kopte de aansluitingstreffer binnen en enkele minuten later zorgde Hojbjerg voor de gelijkmaker.

Het bleef 2-2 en zo blijft Tottenham met 30 punten op plaats 4 steken. Brentford gaat naar plaats 9 en telt 20 punten.