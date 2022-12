Riemer geeft update over blessure Debast: "We moeten nog afwachten, maar het zou geen grote blessure zijn"

Bij Anderlecht waren ze na de match toch bezorgd, ondanks de winst tegen Charleroi. Zeno Debast was immers uitgevallen met een enkelblessure en de international missen, zou een groot probleem kunnen vormen.

Zoveel rechtsvoetige verdedigers heeft Anderlecht immers niet meer. Vertonghen, N'Diaye, Delcroix, zelfs Hoedt... het zijn allemaal linksvoetigen en die spelen niet graag op rechts, zoals Jan Vertonghen na de match al aangaf. “Ik heb hem nog niet gezien, maar ik maak me ook een beetje zorgen", zei Bart Verbruggen na de match.

Een halfuurtje later kregen we wel Brian Riemer te pakken en die leek het toch positief in te zien. "Het ziet er niet zo slecht uit. Hij heeft zijn enkel verstuikt, maar de dokter liet me weten dat het geen enorm probleem zou zijn. Morgen zullen we meer onderzoeken doen", aldus de Anderlecht-coach.